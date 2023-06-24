Военное обозрение

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Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

Мэр Москвы и российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности

В связи с последним заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, мэр Москвы Сергей Собянин и некоторые российские губернаторы сделали заявления об усилении мер безопасности.

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