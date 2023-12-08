ТОП-7 Фильмов с удивительными предсказаниями: когда фантастика становится реальностью Татьяна СергееваНаучно-фантастические фильмы не только занимают нас захватывающими сюжетами, но и порой удивительно точно предвосхищают технологические новинки будущего.