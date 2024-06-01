ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

682 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вот он мужик,герой!Генерал-майор на ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Белоусова нужно отправить в сво что бы опыта боевого набрался в окопе а не в кабинете.DS: сослуживцы ге...
  • Эльдар Алиев
    Что с хохловских Фашистов взять!Умершей от рака З...

«ВХ»: ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по базе ССО ВСУ в Славянске

Российские ОТРК “Искандер” дважды нанесли удары по базе Сил специальных операций ВСУ в Славянске. По информации “Военной хроники”, серия успешных ударов пришлась на базу вторчермета в Славянске, где с комфортом разместились подразделения  украинских ССО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх