«ВХ»: ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по базе ССО ВСУ в Славянске

Российские ОТРК “Искандер” дважды нанесли удары по базе Сил специальных операций ВСУ в Славянске. По информации “Военной хроники”, серия успешных ударов пришлась на базу вторчермета в Славянске, где с комфортом разместились подразделения украинских ССО.
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