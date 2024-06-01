«ВХ»: ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по базе ССО ВСУ в Славянске

Российские ОТРК “Искандер” дважды нанесли удары по базе Сил специальных операций ВСУ в Славянске. По информации “Военной хроники”, серия успешных ударов пришлась на базу вторчермета в Славянске, где с комфортом разместились подразделения украинских ССО.