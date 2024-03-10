Какой сегодня день: 11 марта

Сегодня, 11 марта в России отмечаетсяДень работника органов наркоконтроля 11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии