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Крымская газета

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Какой сегодня день: 11 марта

Какой сегодня день: 11 марта

Сегодня, 11 марта в России отмечаетсяДень работника органов наркоконтроля 11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков.

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