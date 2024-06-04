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Царьград

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Порезанные колёса шасси обнаружили у девяти самолётов в Шереметьево

Порезанные колёса шасси обнаружили у девяти самолётов в Шереметьево

Все повреждения случились в один день.У девяти бортов Sukhoi Superjet 100, эксплуатирующихся в течение одного дня, были обнаружены повреждения колеса шасси.

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Комментарии
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Ратник Ратник
ГДЕ СМЕРШ?
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РМ
Раиса Мелькумова
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V K
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