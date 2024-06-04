Все повреждения случились в один день.У девяти бортов Sukhoi Superjet 100, эксплуатирующихся в течение одного дня, были обнаружены повреждения колеса шасси.
Порезанные колёса шасси обнаружили у девяти самолётов в Шереметьево
Комментарии
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Ратник Ратник
ГДЕ СМЕРШ?
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8 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Смешно! Что же аэропорты тоже не охраняются? А если мины магнитные будут ставить? В каком бардаке живем?
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4 час.
V K
В УК РФ времён СССР была статья "повреждение траспортных средств с целью вызвать крушение и человеческие жертвы" - до 15 лет лишения свободы. Депутаты Госдумы - АУ!!! Доиграетесь в гуманность, твою маман...
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1 час.
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