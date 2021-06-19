Госкомпании станут отдавать не менее 50% прибыли на дивиденды,

Правительство обязало госкомпании направлять 50% прибыли на дивиденды. Михаил Мишустин подписал документ, который не только вводит единый подход к правилам выплаты дивидендов компаниями, акции которых находятся в федеральной собственности, но и изменяет правила расчета дивидендной базы С 1 июля 2021 года все госкомпании России должны будут направлять на выплату дивидендов не менее половины своей скорректированной чистой прибыли, определенной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сообщает пресс-служба правительства.