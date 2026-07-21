Илон Маск сделает Grok умнее благодаря данным SpaceX: ИИ получит доступ к инженерным разработкам компании

В новую фазу обучения Grok добавят массив инженерных данных SpaceXИлон Маск (Elon Musk) сообщил, что в рамках следующего этапа обучения модели Grok в нее будут загружены обширные инженерные данные SpaceX.
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