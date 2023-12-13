Помещённый в изолятор Гулькевичского района гражданин США мог свести счёты с жизнью из-за травли

За решёткой мигрант оказался после попытки улететь в Абхазию по просроченной визе.Гражданин США Гарри Эрнест Митчелл, покончивший с собой в центре временного содержания Гулькевичского района, мог пойти на роковой шаг из-за травли и унижений.