Ошибки одинокой женщины, из-за которых у нее нет личной жизни

Любая девушка буквально кожей почувствует, когда мужчины перестанут обращать на нее внимание. Можно ломать над этим голову и думать, что причина скрыта в лишнем весе, веснушках, тонких волосах и в целом во внешности, с которой что-то не так.
Любая девушка буквально кожей почувствует, когда мужчины перестанут обращать на нее внимание. Можно ломать над этим голову и думать, что причина скрыта в лишнем весе, веснушках, тонких волосах и в целом во внешности, с которой что-то не так.
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