Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

За задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Действующему президенту США Джо Байдену перед выборами главы государства нужно взять мессенджер под контроль, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии