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Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

За задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Действующему президенту США Джо Байдену перед выборами главы государства нужно взять мессенджер под контроль, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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