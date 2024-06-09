В Сочи арестован гражданин Армении за убийство 15-летней давности

В Сочи арестован гражданин Армении за убийство 15-летней давностиСледователями по Центральному району города Сочи СКР по краю в ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в 2009 году, задержан гражданин Республики Армения, 15 лет находившийся в федеральном розыске.