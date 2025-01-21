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Александр Ревва повторил за Биланом и сбрил бороду

Александр Ревва повторил за Биланом и сбрил бороду

Известный комик и шоумен Александр Ревва недавно удивил своих поклонников необычным преображением. Вдохновившись примером певца Димы Билана, Ревва решился на смелый шаг и сбрил свою бороду, на долгое время являвшуюся частью его имиджа.

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