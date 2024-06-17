Попытка провалилась. Украина не смогла получить поддержку Глобального Юга

Индия, Бразилия, Индонезия, Южная Африка — в списке стран, не подписавших соглашение Двухдневный саммит в Швейцарии был направлен на укрепление глобальной поддержки Владимиру Зеленскому не удалось привлечь на свою сторону ряд ключевых стран Глобального Юга на двухдневном саммите в Швейцарии.
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