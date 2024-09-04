Политнавигатор Ƃывшиe cpeднeaɜиaтcκиe cοвeтcκиe pecпублиκи дeмοнcтpиpуют нeдpужecтвeннοe οтнοшeниe κ Ροccии, нο в οтвeт пοлучaют пοдapκи и пpeфepeнции.
«Зачем нам такие союзники на шее?!» – Живов о Киргизии и Армении
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Главком? А кто это? Протеже Сердюковых и Шойгу? Не смешите))
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5 час.
сергей максимов
Чему удивляться, первый год что ли разворовывают страну? Ну не везёт России с правителями после Л.И. Брежнева!!!
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3 час.
Одиссей
Вообще-то, по отношению к таким хитрозадым есть аж ДВА метода: 1. экономическая поддержка в обмен на политическую лояльность 2. экономические санкции в ответ на политическую нелояльность. Но наш МИД, походу, изобрел ТРЕТИЙ метод: экономическая поддержка в ответ на политическую нелояльность. ТипО, завалим их деньгами - пусть сдохнут!
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3 час.
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