Военное обозрение

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На херсонском направлении были пресечены две попытки ВСУ форсировать Днепр

На херсонском направлении были пресечены две попытки ВСУ форсировать Днепр

На херсонском направлении соединениями группировки ВС РФ "Днепр" в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка были пресечены две попытки боевиков киевского режима форсировать Днепр.

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