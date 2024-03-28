Быков не смог однозначно ответить, готов ли заменить Ротенберга в СКА

Петербургский СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту». Многие болельщики в комментариях в соцсетях обвиняли в поражении «армейцев» главного тренера Романа Ротенберга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии