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Быков не смог однозначно ответить, готов ли заменить Ротенберга в СКА

Быков не смог однозначно ответить, готов ли заменить Ротенберга в СКА

Петербургский СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту». Многие болельщики в комментариях в соцсетях обвиняли в поражении «армейцев» главного тренера Романа Ротенберга.

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