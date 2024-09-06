Сийярто: ЕС не стоит обнадеживать кандидатов на вступление пустыми обещаниями

Европейским лидерам и министрам не следует обнадеживать государства, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС ничего не значащими обещаниями, в Европе присутствует скептицизм относительно расширения блока.
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