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В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

Военное столкновение России с Европейским союзом (ЕС) и НАТО маловероятно. Таким образом риски столкновения оценил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Россия-24».

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