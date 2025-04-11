В России оценили риски столкновения с Евросоюзом и НАТО

Военное столкновение России с Европейским союзом (ЕС) и НАТО маловероятно. Таким образом риски столкновения оценил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу «Россия-24».
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