Итальянские власти планируют направить в Милан 500 военнослужащих после массовых беспорядков. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на вице-премьера и министра транспорта страны Маттео Сальвини.
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