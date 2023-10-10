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В Архангельской области построят два новых морских порта

В Архангельской области построят два новых морских порта

Первый порт России, основанный в Архангельске более 400 лет назад, получил четко обозначенную перспективу на 12 лет вперед - в правительстве России утвердили комплексный план развития Архангельского транспортного узла до 2035 года.

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