10 привычных вкусняшек, которые незаметно начинают портиться в холодильнике прямо сейчас

10 продуктов, чей срок хранения куда короче, чем нам кажется. Выбираться на выходных в большой супермаркет и забивать холодильник так, чтобы еле закрывался – весьма практичная привычка, которую перенимает всё больше людей.
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