Детский омбудсмен Татарстана предложила дать многодетным матерям безусловный доход

Фото Владимира Гердо/ ТАСС Ирина Волынец уже направила соответствующее письмо в Госдуму. В беседе с изданием «Подъём» она пояснила, что мамы, у которых три и более детей, смогут выбирать: или работать и получать свою обычную зарплату или не работать и получать зарплату от государства.