Мэр Вильнюса презентовал план эвакуации города. На случай, если не помогут ежи и «зубы дракона»

Муниципалитет Вильнюса разработал целый план мероприятий по обороне столицы Литвы. На которую, правда, никто нападать не собирается.
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