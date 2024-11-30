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"Простите": Спустя четыре года после жестокой смерти учителя школьница призналась, что "пошутила"

"Простите": Спустя четыре года после жестокой смерти учителя школьница призналась, что "пошутила"

Неожиданный поворот в деле с жестокой расправой над учителем во Франции - школьница-мусульманка призналась, что оговорила его.

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