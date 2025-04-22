Врач Волкова призвала весной добавлять в рацион цитрусовые и ягоды

Весна — это то время года, когда стоит подумать о своем рационе и, возможно, пересмотреть его. Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова в беседе с РИА Новости заявила о необходимости включать в рацион цитрусовые и ягоды.