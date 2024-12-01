Страны Прибалтики договорились о санкциях против правительства Грузии

Ввести санкции против властей Грузии договорились ввести правительства трех прибалтийских республик — Латвии, Эстонии и Литвы, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 1 декабря на своей странице в социальной сети X.
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