Южный фронт: «Стандарты НАТО» не помогают ВСУ – кругом одни потери

В то время как Российская армия оттесняла украинские войска на север, совершая небольшие атаки в Запорожской области, прошлой ночью украинская армия предприняла внезапную атаку на участке Орехов – Работино при поддержке большого количества бронетехники.
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