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  • Eduard
    Какие "сирлйские" это урюки узбеки,наемники!Самолёт с Асадом ...
  • Grandad
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  • Юлия Юлия
    Опять мрази рушить будут, то, что восстанавливали с таким трудом!!! Какой же Асад слабак и размазня!!!Самолёт с Асадом ...

Аналитик рынка РФ предупредил о повышение цен на кофе в начале 2025 года

Аналитик рынка РФ предупредил о повышение цен на кофе в начале 2025 года

Аналитик рынка РФ предупредил о повышение цен на кофе в начале 2025 года Ирэн ОрлонскаяНа самом старте 2025-го, по заявлению Рамаза Чантурии, главы ассоциации «Росчайкофе», ожидается рост цен на кофе, как он отметил в интервью для aif.

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