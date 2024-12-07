Аналитик рынка РФ предупредил о повышение цен на кофе в начале 2025 года Ирэн ОрлонскаяНа самом старте 2025-го, по заявлению Рамаза Чантурии, главы ассоциации «Росчайкофе», ожидается рост цен на кофе, как он отметил в интервью для aif.