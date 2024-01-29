Россиян поражает суперинфекция: симптомы, чем опасна и как защититься Евгения КомароваВ России замечено увеличение случаев «суперинфекций» – одновременного заражения несколькими вирусными агентами, вроде сочетания гриппа и возбудителей ОРВИ.
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