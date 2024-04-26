Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против стран, уходящих от доллара

Советники экс-президента США и кандидата на пост лидера страны Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций против стран, которые пытаются уйти от использования доллара во внешней торговле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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