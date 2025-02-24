Представлен геймплейный трейлер CyberTaxi Lunatic Nights – боевого симулятора таксист...

Представлен геймплейный трейлер CyberTaxi Lunatic Nights – боевого симулятора таксиста в антиутопическом городеРазработчики из Hed Media Games представили геймплей CyberTaxi Lunatic Nights – необычного симулятора таксиста с боевыми элементами.
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