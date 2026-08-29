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МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ по судам

МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ по судам

МИД Турции вызвал посла Украины Наримана Джеляля после атак ВСУ на два турецких судна в Черном море, передает агентство IHA.

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