МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ по судам

МИД Турции вызвал посла Украины Наримана Джеляля после атак ВСУ на два турецких судна в Черном море, передает агентство IHA.
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