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СВО 31 августа: бои за Доброполье, продвижение ВС РФ и новые сообщения о переговорах

СВО 31 августа: бои за Доброполье, продвижение ВС РФ и новые сообщения о переговорах

Сумское направление: сообщения об освобождении Садков и Великого Прикола На сумском направлении российские военные источники сообщили о переходе под контроль ВС РФ населенных пунктов Садки и Великий Прикол.

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