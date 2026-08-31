СВО 31 августа: бои за Доброполье, продвижение ВС РФ и новые сообщения о переговорах

Сумское направление: сообщения об освобождении Садков и Великого Прикола На сумском направлении российские военные источники сообщили о переходе под контроль ВС РФ населенных пунктов Садки и Великий Прикол.
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