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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Майами» отправит Томаса Брайанта в «Индиану» и получит право обмена пиками второго раунда

Центровой (27 лет, 208 см) проводит свой 8-й сезон в лиге и набирает 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,5 минуты в среднем.

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