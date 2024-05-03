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Закон, порядок, государство

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Активисты «Народного фронта» на Сахалине подготовили новый груз помощи для участников СВО

Активисты «Народного фронта» на Сахалине подготовили новый груз помощи для участников СВО

Жители Сахалина продолжают помогать бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а военнослужащие в следующую очередь передают слова благодарности и видео приветы тем кто их поддерживает и верит в нашу общую победу.

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