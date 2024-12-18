За смерть своего ребенка астраханских родителей отправили на полгода в колонию-поселение

Они не предприняли мер по сохранению его жизни. Приговором мирового судьи судебного участка Икрянинского района признаны виновными родители малолетнего ребенка, которые оставили его без помощи в опасном для жизни состоянии.
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