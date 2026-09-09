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С 2028 года устный экзамен по истории станет допуском к ОГЭ для девятиклассников

Устный экзамен по истории появится в российских школах в 2028 году. Его сделают обязательным для всех девятиклассников и добавят к перечню допусков к Основному государственному экзамену (ОГЭ) — рядом с собеседованием по русскому языку.

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