Происшествия
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Происшествия

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На телеканале «ТВ Центр» состоится премьерный показ документального фильма «Охота на маньяка. Дело о сломанном ноже»

На телеканале «ТВ Центр» состоится премьерный показ документального фильма «Охота на маньяка. Дело о сломанном ноже»

Жизнь села Александровского Ставропольского края неожиданно изменилась весной 2006 года. Нападения на девушек шокировали местных жителей.

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