Два дома для реализации программы реновации появятся в проезде Дежнева

Два дома по программе реновации возведут в проезде Дежнева на земельных участках № 20 и 24. Проекты новостроек уже согласованы, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.