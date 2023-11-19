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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид остался без очков в 5 матчах из 14 в этой регулярке. В прошлом сезоне у него было 7 игр с 0+0 из 82

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (4:6).

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