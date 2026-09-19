БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СВР России: Запад настаивает на мобилизации украинских женщин

СВР России: Запад настаивает на мобилизации украинских женщин

Вера МЕЛЬНИК   В Брюсселе считают, что в войне с Россией вполне можно использовать новый расходный материал – украинских женщин, поскольку в Европе женщины и мужчины обладают равными правами, в том числе и правом умереть в посадках во время штурма.

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