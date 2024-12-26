Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

По информации директора больницы Камаль Адван Хусама Абу Сафии, который ссылается на данные местного Министерства здравоохранения, около 50 человек стали жертвами воздушной атаки на здание, расположенное рядом с медицинским учреждением.

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