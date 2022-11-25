Наш потерянный мир

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Мэр Киева выступил за «временную эвакуацию» из города

Мэр Киева выступил за «временную эвакуацию» из города

Глава Киева Виталий Кличко посоветовал жителям украинской столицы уехать из города, поскольку на данный момент после ударов ВС РФ 23 ноября восстановлено не более трети энергомощностей украинской столицы.

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