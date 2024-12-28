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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 5 шайб от «Вегаса», отразив 30 из 35 бросков. Поражение – 3-е в 4 играх после обмена в «Сан-Хосе»

«Шаркс» проиграли «Голден Найтс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

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