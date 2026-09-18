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Селлеры Wildberries получат полную компенсацию при ущербе до 500 тысяч рублей

В рамках третьего этапа добровольных поддерживающих выплат продавцы Wildberries получат полную компенсацию ущерба от атак БПЛА, сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на источники.

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