Советник Залужного рассказал о стратегических просчетах киевских властей

Правительство Украины в 2023 году требовало от военных «дорожной карты к победе», не сообщая о ресурсах для выполнения запрошенного плана, пишет 24 февраля The New York Times (NYT), ссылаясь на генерала Виктора Назарова — советника бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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