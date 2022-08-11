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Павел Дуров: Apple без объяснений задерживает «революционное» обновление Telegram

Павел Дуров: Apple без объяснений задерживает «революционное» обновление Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple на две недели задерживает выпуск новой версии мессенджера без каких-либо объяснений причин, и раскритиковал «недобросовестные практики» компаний, с которыми сталкиваются разработчики приложений.

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