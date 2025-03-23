Госдума рассмотрит проект о запрете рекламы на заблокированных ресурсах

Законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах, заблокированных в РФ, будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе, сообщил 23 марта председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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