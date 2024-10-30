Муцениеце вывезла из страны дочь, пока сын отказывается видеть ее и живет с Прилучным: «Мы – счастливые люди»

Агате нужны стальные нервы, чтобы справиться с тем, что происходит в ее семье! Актриса Муцениеце не выдержала напряжения из-за судов с бывшим мужем и укатила вместе с дочкой за рубеж, чтобы немного встряхнуться.
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