Мэр Смоленска Александр Новиков поздравил смолянок с Международным женским днем

Глава города Смоленска Александр Новиков поздравил смолянок с Международным женским днем. Сердечно поздравляю прекрасную половину жителей Смоленска с Международным женским днем! Дорогие женщины, вы наполняете мир красотой, добротой и нежностью, окружаете нас заботой и вниманием, дарите свою любовь и поддержку.