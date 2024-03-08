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Смоленская Газета

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Мэр Смоленска Александр Новиков поздравил смолянок с Международным женским днем

Мэр Смоленска Александр Новиков поздравил смолянок с Международным женским днем

Глава города Смоленска Александр Новиков поздравил смолянок с Международным женским днем. Сердечно поздравляю прекрасную половину жителей Смоленска с Международным женским днем! Дорогие женщины, вы наполняете мир красотой, добротой и нежностью, окружаете нас заботой и вниманием, дарите свою любовь и поддержку.

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